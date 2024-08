CPI da zona do euro (preliminar) desacelera e sobe à taxa anual de 2,2% em agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 7:13 Para compartilhar:

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro atingiu 2,2% em agosto, uma desaceleração ante 2,6% em julho, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 30, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. É o menor nível desde julho de 2021 e aproxima o indicador da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

Já o núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo de 2,8% em agosto ante igual mês do ano passado, ligeiramente abaixo do avanço anual de 2,9% em julho.

As prévia do CPI e de seu núcleo em agosto vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet. *Com informações da Dow Jones Newswires.