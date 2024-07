CPI da Manipulação de Jogos vai ouvir presidente do Patrocinense nesta quarta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2024 - 20:08 Para compartilhar:

O presidente do Patrocinense, Roberto Avatar, e o ex-supervisor do clube mineiro, Anderson Ibrahim, serão ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas nesta quarta-feira, no Senador Federal, em Brasília. Eles vão se manifestar na CPI como testemunhas a partir das 14 horas.

O clube da cidade de Patrocínio está envolvido no caso mais recente de suspeita de manipulação de resultados no futebol brasileiro. A partida sob suspeição foi disputada no dia 1º de junho, quando o time mineiro foi superado pela Inter de Limeira por 3 a 0, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A investigação teve início após denúncia feita por uma testemunha, que procurou a CBF um dia antes do jogo. Ela alertou sobre uma movimentação suspeita em torno do Patrocinense. A confederação, então, acionou o protocolo interno e compartilhou seu material com a PF. Depois do jogo, a Sportradar, empresa especializada em detecção de fraudes relacionadas a apostas com sede na Suíça, apresentou um relatório, também enviado à Polícia Federal.

O documento reportou movimentação anormal de apostas que indica que determinado time perderia o primeiro tempo da partida por ao menos dois gols. Segundo a empresa, 99% da movimentação de mercado para “totais de gols do primeiro tempo” na partida foram para esse resultado.

A equipe visitante sofreu três gols no primeiro tempo, um deles contra, da partida. Integrantes e ex-integrantes do time são alvos da operação. As investigações mostram que o clube contratou vários jogadores agenciados por uma empresa após acertar uma parceria. Se comprovados, os crimes contra a incerteza do resultado esportivo podem resultar em pena de dois a seis anos de reclusão pela Lei Geral do Esporte.

O caso foi o estopim da Operação Jogo Limpo, da Polícia Federal, deflagrada no fim de junho. Policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Patrocínio (MG), São Paulo e São José do Rio Preto (SP) e Rio de Janeiro, Tanguá e Nova Friburgo (RJ).

O requerimento que pedia as presenças de Roberto Avatar e Anderson Ibrahim na CPI foi apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI. “Segundo a Sportradar, 99% da tentativa da rotatividade no mercado de ‘totais de gols do primeiro tempo’ para esta partida foi para o resultado que se concretizou, levantando sérias dúvidas sobre a integridade da competição”, afirmou Kajuru no requerimento.