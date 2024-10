CPI da Manipulação de Jogos e Apostas convoca Deolane Bezerra e tio de Lucas Paquetá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2024 - 18:06 Para compartilhar:

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou, nesta terça-feira, a convocação de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, jogador da seleção brasileira e do West Ham, da Inglaterra, além da empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra.

A comissão parlamentar instaurada no Senado investiga denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, focado principalmente do mercado de apostas esportivas.

A convocação de Bruno Tolentino é justificada por sua suposta “participação em operações financeiras” que levantam “suspeitas de envolvimento em esquemas de apostas esportivas”, de acordo com o requerimento do presidente da CPI, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

O documento se baseia em reportagem que indica que Bruno Tolentino e seu filho, Yan, teriam transferido R$ 40 mil ao atacante Luiz Henrique, hoje no Botafogo, logo após ele ter recebido dois cartões amarelos, quando defendia o Betis, da Espanha, em 2023, levantando a possibilidade de beneficiar apostadores. O jogador foi investigado pela Real Federação Espanhola de Futebol, mas o processo acabou arquivado. A votação para que ele preste esclarecimentos à CPI foi adiada.

O sobrinho de Bruno, Lucas Paquetá, também é investigado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por má conduta em quatro jogos do Campeonato Inglês, entre 2022 e 2023, nos quais ele teria forçado cartões amarelos. O meio-campista, que nega as acusações, terá uma audiência em março de 2025.

Já Deolane Bezerra e sua mãe foram presas em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais em setembro. Em 2022, ela havia sido alvo de busca e apreensão em São Paulo por suspeita de ter relações com uma empresa de apostas esportivas investigada por crime contra a economia popular e associação criminosa.

“Diante desses fatos, entendo que a convocação de Deolane Bezerra pode ajudar essa Comissão Parlamentar de Inquérito a esclarecer questões atinentes ao objetivo final dessa CPI, que é o desvendar possíveis implicações de facções criminosas com a as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas online”, justifica o requerimento do senador Eduardo Girão (Novo-CE).