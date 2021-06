CPI da Covid retoma sessão para ouvir irmãos Miranda

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid retomou a sessão para coletar o depoimento do deputado Luis Miranda (DEM-DF) e do irmão do congressista, Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. Luis Ricardo chegou na tarde desta sexta-feira, 25, ao Senado.

Segundo o deputado, o servidor foi abandonado pela equipe do Ministério da Saúde em uma viagem oficial e teve que retornar a Brasília de voo comercial, o que provocou o atraso. De colete à prova de balas, Luis Miranda (DEM-DF) relatou estar sob ameaça.

“Fui muito ameaçado por causa da insanidade do Onyx (Lorenzoni) de colocar a população contra mim por denunciar irregularidades”, disse o deputado federal ao chegar à sala da CPI.

