CPI da Covid ouve médico e paciente que denunciam Prevent Senior

A CPI da Covid no Senado ouve nesta quinta-feira (17) o médico Walter Correa de Souza Neto, que trabalhou para a Prevent Senior, e o advogado Tadeu Frederico Andrade, paciente da operadora de plano de saúde.

Os dois prestam depoimentos na condição de testemunhas. O ex-médico da operadora obteve no STF (Supremo Tribunal Federal) o direito de ficar em silêncio e não responder perguntas que possam incriminá-lo ou interferir no sigilo profissional.

Walter é um dos 12 médicos que ajudaram na elaboração de um dossiê entregue à comissão com denúncias sobre a conduta da operadora de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre os temas apontados nesse dossiê estaria o plano da operadora de dar alta antecipada de pacientes da UTI. Tadeu teria sido um desses pacientes.

A Prevent Senior é acusada de pressionar médicos para a prescrição de remédios ineficazes contra a Covid-19 e por ocultar mortes de pacientes em decorrência da doença.

A Comissão apura a relação do plano de saúde com o chamado “gabinete paralelo” do Palácio de Planalto, que contava com médicos defensores do “kit Covid”, com medicamentos ineficazes para a doença, como a hidroxicloroquina e a azitromicina.

Esse grupo servia como conselheiro do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para as medidas a serem tomadas pelo governo durante a pandemia, e funcionaria paralelamente ao Ministério da Saúde.

A sessão desta quinta deve ser a última para tomada de depoimentos antes do encerramento dos trabalhos da comissão, previsto para o próximo dia 20. O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, ficará a cargo de elaborar o relatório final da comissão.

