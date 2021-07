CPI da Covid abre sessão para ouvir ex-diretor da Saúde Roberto Dias

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid iniciou pouco antes das 10h desta quarta-feira, 7, a sessão para ouvir o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias. Ligado ao “Centrão”, ele foi exonerado do cargo no dia 29 de junho, depois de uma denúncia de que teria pedido propina de US$ 1 para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal. Ele nega a acusação.

A compra de vacinas se tornou o principal alvo de investigação na CPI. Os senadores suspeitam de um esquema de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma das controvérsias é o preço do imunizante Covaxin, que passou de US$ 10 para US$ 15 por dose após o Ministério da Saúde dar início às negociações. Roberto Dias é acusado de pressionar servidores da pasta para acelerar a importação das doses, mesmo com indícios de irregularidades no contrato.

