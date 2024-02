CPI da China cai 0,8% na comparação anual de janeiro; PPI recua 2,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 7:16 Para compartilhar:

O índice de preços ao consumidor (CPI) da China seguiu em deflação em janeiro e caiu 0,8% na comparação anual, informou nesta quinta-feira, 8, o escritório de estatísticas chinês, conhecido como NBS. A deflação foi maior do que a esperada pelos analistas consultados pela Factset, que previam queda de 0,5% no CPI. Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) cedeu 2,5% na mesma comparação, ante projeção de baixa de 2,6%. Na comparação mensal, o CPI subiu 0,3% no mês passado, enquanto o PPI cedeu 0,2%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

