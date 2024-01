CPI da China cai 0,3% na comparação anual de dezembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 7:08 Para compartilhar:

O índice de preços ao consumidor (CPI) da China apresentou recuo na comparação anual de dezembro, assim como o índice de inflação ao produtor (PPI), que seguiu em deflação, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 12.

De acordo com o escritório de estatísticas chinês, conhecido como NBS, o CPI da segunda maior economia do mundo teve queda de 0,3% em dezembro ante igual mês do ano passado, após ceder 0,5% no confronto anual de novembro. O resultado ficou próximo da expectativa da FactSet, que previa queda de 0,4%.

Já o PPI da China teve queda anual de 2,7% em dezembro, ante um recuo de 3% em novembro. A leitura do último mês de 2023 veio em linha com a estimativa da FactSet, de recuo de 2,6%.

Na comparação mensal, o CPI subiu 0,1% em dezembro, enquanto o PPI caiu 0,3%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias