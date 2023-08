Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 9:12 Compartilhe

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha cresceu 0,3% em agosto, na comparação com julho, segundo a leitura preliminar do indicador publicada nesta quarta-feira, 30, pela agência oficial de estatísticas do país, Destatis. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 0,25%. Na comparação anual, o CPI avançou 6,1% na prévia de agosto, quando analistas projetavam crescimento de 6,0%.

