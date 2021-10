CPI convoca médicos que fizeram denúncias contra a Prevent Senior

A CPI da Covid no Senado aprovou nesta quinta-feira (31) a convocação dos médicos George Joppert e Andressa Joppert, que são apontados como parte do grupo que denunciou as irregularidades da operadora de planos de saúde Prevent Senior. As informações são do G1.

Os profissionais afirmam que a Prevent Senior ocultou mortes durante um estudo no qual medicamentos ineficazes contra a Covid-19 foram usados em pacientes atendidos pela empresa.

No total, 12 médicos ajudaram a advogada Bruna Morato a elaborar um dossiê de mais de 10 mil páginas entregue à CPI contendo acusações de que a Prevent Senior obrigava médicos a receitar o chamado “kit covid”, com medicamentos ineficazes contra a doença.

O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), considera que a audiência com os médicos da Prevent Senior seria um “fechamento” das investigações sobre a empresa. George e Andressa devem ser ouvidos na próxima semana, com data ainda a ser definida.

