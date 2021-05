CPI: Butantan vai mostrar documentos que provam que Bolsonaro rejeitou vacinas

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse a interlocutores que vai apresentar nesta quinta-feira (27), em seu depoimento à CPI da Covid no Senado, documentos que comprovam que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) retardou a compra de vacinas Coronavac. As informações são da CNN Brasil e do jornal O Globo.

Covas pretende relatar as negociações e apresentar as manifestações do Ministério da Saúde em resposta aos ofícios encaminhados pelo instituto oferecendo vacinas para serem comprados pelo governo federal. De acordo com a colunista Bela Megale, d’O Globo, o diretor do Butantan possui documentos que provam que o governo ignorou a compra de 60 milhões de doses da Coronavac ao longo de 2020.

Entre os tópicos a serem possivelmente abordados estão reuniões com o ex-ministro e general da ativa Eduardo Pazuello e sua equipe, e as negociações do governo de São Paulo com o governo federal.

De acordo com a CNN, o diretor do Butantan pretende deixar claro que o Palácio do Planalto não apenas não estimulou, como obstruiu as negociações do imunizante.

Outro assunto que deve ser abordado no depoimento marcado para as 9h são as dificuldades na relação e na importação dos IFAs (Ingredientes Farmacêuticos Ativos) com a China, causadas pelas manifestações contra o país do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e do deputado federal e filho 03 do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

