CPFL lança Plano ESG 2030 com aporte de R$ 1 bi para neutralidade de carbono em 2025

(Reuters) – A CPFL Energia lançou o “Plano ESG 2030”, com o objetivo de impulsionar a transição energética de forma mais sustentável, investimentos de, no mínimo, 1 bilhão de reais e que inclui o compromisso de neutralidade de carbono já a partir de 2025, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira

“Além do portfólio de geração 100% renovável e da redução de 35% nas emissões totais até 2030 (em relação à média de 2019, 2020 e 2021), a CPFL Energia irá compensar a totalidade de suas emissões (escopos 1,2 e 3) a partir do inventário de gases de efeito estufa de 2025”, disse a empresa no comunicado.

A empresa companhia disse ainda que o plano, construído ao longo deste ano, estabelece 23 compromissos, entre indicadores e metas para “proteção, otimização e criação de valor nos negócios”, considerando impactos e riscos econômicos, operacionais, sociais e ambientais.

(Por Rafaella Barros)

