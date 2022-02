CPB anuncia melhores do ano por modalidade no Prêmio Paralímpicos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta terça-feira (8) os 24 atletas eleitos como os melhores de 2021 das respectivas modalidades no Prêmio Paralímpicos, em cerimônia realizada em São Paulo. Quatorze dos ganhadores foram medalhistas na Paralimpíada de Tóquio (Japão), sendo que oito deles conquistaram o ouro.

No atletismo, o premiado foi Yelstin Jacques, campeão paralímpico nos cinco mil e nos 1,5 mil metros. Nesta última prova, o fundista não somente quebrou o recorde mundial da classe T11 (cegos) como obteve a centésima medalha de ouro do Brasil na história dos Jogos. Na natação, Carol Santiago foi reconhecida pelos cinco pódios atingidos em Tóquio, aparecendo três vezes no topo da classe S12 (baixa visão), nos 50 e nos cem metros (m) livre e nos 100 m peito.

O primeiro premiado da noite é Yeltsin Jacques, pelo #Atletismo! Ele conquistou a 100ª medalha de ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos durante Tóquio! #PrêmioParalímpicos por @loteriascaixa pic.twitter.com/rJ3xxWXuBg — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) February 8, 2022

Ouro nos 200 m da classe VL2 (canoa para atletas que utilizam braços e tronco para a remada), Fernando Rufino, o Cowboy de Aço, foi escolhido como melhor da canoagem. No halterofilismo, a ganhadora foi Mariana D'Andrea, campeã paralímpica na categoria até 73 quilos (kg). No judô, a vencedora foi Alana Maldonado, que foi ao topo do pódio na categoria até 70 kg.

No taekwondo, quem levou o prêmio foi Nathan Torquato, ouro na categoria até 61 quilos da classe K44 (amputação unilateral do cotovelo até a articulação da mão). Por fim, nas modalidades coletivas em que o Brasil foi campeão, os ganhadores foram Leomon Moreno no goalball e Raimundo Nonato no futebol de cegos (nova nomenclatura do futebol de cinco).

O premiado pelo #Taekwondo venceu todas as lutas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, inclusive a da medalha de ouro. Pode entrar, Nathan Torquato!#PrêmioParalímpicos por @loteriascaixa pic.twitter.com/3OHpcE6h53 — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) February 8, 2022

Os demais medalhistas de Tóquio premiados nesta terça-feira foram Maciel Santos (bocha), Jovane Guissone (esgrima em cadeira de rodas), Rodolpho Riskalla (hipismo), Renê Campos (remo), Bruna Alexandre (tênis de mesa) e Edwarda Oliveira (vôlei sentado). Escolhida como a melhor dos esportes de neve em 2021, Aline Rocha representará o país na Paralimpíada de Inverno de Pequim (China) a partir do próximo dia 4 de março, no esqui cross-country.

A levantadora da Seleção Brasileira, que trouxe o bronze em Tóquio, Duda Oliveira, é a premiada pelo #VôleiSentado!#PrêmioParalímpicos por @loteriascaixa pic.twitter.com/05FKe5wNHo — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) February 8, 2022

O evento continua nesta quarta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), com a entrega de mais 11 prêmios: Aldo Miccolis (destinado a pessoas ou instituições que contribuíram com o paradesporto), Personalidade Paralímpica, Prêmio Caixa (voltado à confederação cujas modalidades mais brilharam em Tóquio), Memória Paralímpica, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo, Prêmio Braskem (que homenageia o atleta que se destacou por um comportamento exemplar e inspirador), Atleta Revelação, Melhor Atleta Masculino, Melhor Atleta Feminino e Atleta da Galera.

Neste último prêmio, a escolha se dá por votação popular e on-line que será encerrada durante a cerimônia desta quarta. Os concorrentes são Beth Gomes (atletismo), Carol Santiago (natação), Gabriel Araújo (natação), Thalita Simplício (atletismo) e Thiago Paulino (atletismo).

Confira os demais premiados desta terça

Badminton: Vitor Tavares

Basquete em cadeira de rodas: Perla Santos

Ciclismo: Lauro Chaman

Futebol PC (paralisados cerebrais): José Mario Lima

Rúgbi em cadeira de rodas: Gabriel Feitosa

Tênis em cadeira de rodas: Ymanitu Silva

Tiro com arco: Hélcio Perillo

Tiro esportivo: Alexandre Galgani

Triatlo: Jéssica Messali

Saiba mais