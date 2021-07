Cozinheiro morre após cair em panela de sopa e sofrer queimaduras

O jovem Issa Ismail, de 25 anos, morreu após cair dentro de uma grande panela de canja de galinha, em Zakho, no Iraque. O acidente aconteceu no último dia 15 de junho. A vítima chegou a ser internada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 21. As informações são do jornal Newsweek

De acordo com a mídia local, o cozinheiro estava trabalhando preparando pratos para um casamento, quando escorregou e caiu dentro da panela com canja de galinha quente. O jovem sofreu queimaduras em aproximadamente 70% de seu corpo.

Ainda conforme a mídia local, Ismail trabalhava no ramo há 8 anos. Ele deixa mulher e três filhos.

