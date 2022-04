Cozinhar a dois pode ser mais íntimo do que fazer sexo, aponta estudo

Levar as coisas para a cozinha pode ser uma ótima forma de conseguir mais intimidade com seu(ua) parceiro(a), segundo estudo. De acordo com as descobertas, a antiga crença de que é possível “conquistar alguém pelo estômago” pode ser realmente verdadeira. Entenda com informações da “Slice”.

O estudo

Conduzida pelo serviço alemão de delivery Hello Fresh, a pesquisa entrevistou cerca de 2 mil pessoas. 79% delas concordaram que existe uma relação entre intimidade e cozinhar para a pessoa amada, e 70% afirmaram que cozinhar juntos(as) é ainda mais íntimo do que fazer sexo.

Além disso, preparar uma refeição romântica em casa é, muitas vezes, considerado um sinal de que o relacionamento está ficando sério, segundo 81% dos entrevistados.

Surpreendentemente, 43% dos participantes já haviam terminado relacionamentos ao perceberem que seus(uas) parceiros(as) deixavam a desejar na cozinha. Em termos de feedback, 65% dos entrevistados admitiram que mentiriam e não contariam à pessoa se não gostassem da refeição.

Se você acredita, no entanto, que a cozinha não seja seu lugar, não se preocupe: mais de 75% entrevistados disseram que suas habilidades culinárias melhoraram quando começaram a incorporar a prática em suas noites de encontro e, como resultado, 67% compartilharam que eram mais propensos a ficar em casa para uma refeição aconchegante do que comer em restaurantes. Ainda há esperança!

