Cozinha clandestina que atendia pedidos por aplicativos é fechada no RJ

Uma cozinha clandestina que atendia pedidos por aplicativos na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, foi interditada por agentes da Delegacia do Consumidor. As informações são do ‘O Dia’.

Conforme a Polícia Civil, logo na entrada do local foram encontrados ratos e baratas, além de uma tonelada de alimentos que estavam fora das condições sanitárias e higiênicas.





O estabelecimento também não possuía documentação para funcionamento e nem autorização sanitária. Duas mulheres, identificadas como donas do local, foram detidas pela prática de crime contra as relações de consumo.

Todo o material impróprio para o consumo foi descartado pelos agentes. A interdição aconteceu com o apoio da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro.