Covid: Governo libera vacinas adaptadas para crianças na Itália

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/01/2023 - 11:33 Compartilhe

SÃO PAULO, 14 JAN (ANSA) – O Ministério da Saúde da Itália publicou uma nova circular neste sábado (14) em que informa a liberação da aplicação da vacina da Pfizer-BioNTech adaptada para as variantes da Covid-19 Ômicron Ba.4 e Ba.5 para crianças de 5 a 11 anos.





A pasta aceitou o parecer da Comissão Técnico-Científico (CTS) da Agência Italiana de Medicamentos (Aifa) para que as doses de reforço já sejam aplicadas com esse imunizante. A fórmula é indicada para as crianças com saúde mais frágil, mas poderá ser dada aos demais após pedido dos pais às autoridades locais.

Também neste sábado (14), o Instituto Superior de Saúde (ISS), órgão ligado ao governo italiano, seu relatório semanal com os dados atualizados sobre a eficiência dos imunizantes contra a Covid-19 usados no país.

Na população entre 60 e 79 anos, a taxa de morte pela doença entre os não vacinados é três vezes mais alta do que os que foram vacinados com um dose de reforço e quatro vezes mais alta do que os vacinados com a quarta dose dentro do prazo de 120 dias.





Na faixa acima dos 80 anos, o índice de mortes dos não vacinados é quase seis vezes maior em comparação aos que têm dose de reforço, 10 vezes mais alto na relação com os que tomaram quatro vacinas dentro de 120 dias e 5,5 vezes mais alto do que esse último grupo, mas 120 dias depois da aplicação.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias