Covid-19: Prefeito de São Bernardo do Campo é internado na UTI

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que foi diagnosticado com Covid-19 na última semana, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz. Ele foi levado à UTI ontem (29), após ter seu quadro respiratório agravado. Morando apresentou os primeiros sintomas na segunda-feira (23). Na quarta-feira (25) testou positivo para o Covid-19 e depois disso o prefeito não apresentou melhoras.

O prefeito, que já estava em quarentena, divulgou e mostrou o resultado de seu teste por meio de uma transmissão nas redes sociais. Durante o pronunciamento, Morando tossia muito. Morando disse que tomou e continuará tomando todas as medidas para proteger a cidade da doença e que foi infectado porque foi par a linha de frente.

“É muito triste, porque não queria que isso tivesse acontecido, mas estou firme”, afirmou Morando. Como deu positivo, infelizmente vou ter que ficar em isolamento agora por 14 dias, a contar do dia de ontem (terça) quando tive o diagnóstico. Vou continuar trabalhando aqui da minha casa, fazendo as conferências. Espero que Deus me dê saúde para continuar trabalhando”, declarou.

A esposa do prefeito de São Bernardo, a deputada estadual Carla Morando, também anunciou que testou positivo para a doença.