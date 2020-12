Covid-19 mata 768 pessoas em 24h no Brasil; número de óbitos ultrapassa os 190 mil

O Brasil registrou 762 óbitos nas últimas 24 horas por conta da Covid-19, conforme dados fornecidos pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (24). Com esses números a quantidade de mortes pela doença desde o início da pandemia chegou a 190.032.

Além disso, o País também registrou 57.753 novos casos do coronavírus. Ao todo, 7.424.430 já foram infectados pela doença. Entre os estados com queda no número de caso está o Roraima, Tocantins, Ceará, Piauí e o Distrito Federal. Enquanto 13 estados registraram alta de infectados.

CoronaVac

Sobre o êxito da vacina chinesa, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse nesta quinta-feira (24) que a CoronaVac não atingiu 90% de eficácia em testes realizados no Brasil.

A porcentagem foi diferente do que foi anunciado pela Turquia. O atraso na divulgação da eficácia da vacina ocorreu por um pedido da farmacêutica ao Instituto Butantan, o qual emitiu uma nota oficial sobre o caso.

“Para se ter uma ideia, a vacina da gripe tem uma variação, dependendo de cada uma das faixas etárias, de proteção, que vai de 40% até 80% em determinados grupos. Então, nós sabíamos que a efetividade jamais atingiria 90%. Mas o que nós não imaginávamos é que a empresa queria, e objetivava, uma unicidade, um resultado muito próximo em todos os países, e não somente em um ou outro país”, disse o secretário em entrevista a Rodrigo Bocardi, no programa ponto final da CBN.

“[Nos testes do Butantan] Não atingiu 90% e, mesmo não tendo atingido isso, valores menores, esses valores menores já nos dão, que é acima de 50%, nós não sabemos o quanto acima de 50%, se foi 60%, 70% ou 80%, mas eles estão em níveis que nos permitem fazer uma redução de impacto de doença na nossa população”, completou Gorinchteyn.

Confira a nota do Instituto:

O Instituto Butantan não comenta informações relativas a contratos da Sinovac com outros países.

O Butantan atendeu a um pedido da biofarmacêutica visando à unificação de dados de eficácia da vacina.

Nos testes clínicos realizados no Brasil com 13 mil voluntários, a vacina já se mostrou extremamente segura e em patamar de eficácia acima do indicado pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Trata-de de um grande avanço, porque, pelos resultados obtidos até agora, a vacinação em massa por meio do imunizante já garantiria expressivas reduções no número de internações por complicações relativas ao coronavírus.

