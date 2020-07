Covid-19: FPF confirma tabela do Paulistão e Brasil perto dos 2 milhões de infectados pela doença Boletim diário do L! informa as principais decisões tomadas no Brasil eno mundo nesta quinta-feira, em meio à pandemia do novo coronavírus

Em meio à pandemia da Covid-19, o LANCE! divulga boletins diários com informações sobre as principais decisões tomadas no Brasil e no mundo relacionadas aos impactos do novo coronavírus. Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou a tabela detalhada da primeira fase do Paulistão, enquanto os números de casos e mortes no mundo aumentam. Confira o detalhamento abaixo.

FPF DEFINE DATAS E HORÁRIOS DAS ÚLTIMAS RODADAS DO PAULISTÃO

Na manhã desta quinta-feira a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela desmembrada das últimas rodadas do Campeonato Paulista. Os jogos da 11ª rodada acontecerão nos dias 22 e 23 de julho, já a 12ª contará com todas as partidas no domingo, dia 26, às 16h. Confira a tabela completa aqui.

OUTRO PAÍS CONFIRMA VOLTA DO CAMPEONATO NACIONAL

Depois de muito debate, o Campeonato Uruguaio, um dos mais importantes do continente, será retomado no final de semana de 8 e 9 de agosto, com os portões fechados. Logo na retomada, o clássico entre Nacional e Peñarol acontecerá.

CAMPEONATO PARANAENSE TEM DATA MARCADA PELA FPF

Apesar do momento considerado como de curva ascendente dos casos de infectados no estado, o Campeonato Paranaense teve o seu retorno marcado para o próximo fim de semana pensando nos confrontos de ida das quartas de final. A agenda, montada pela Federação Paranaense de Futebol (FPF), tem o aval do Governo do Estado e da Secretaria de Saúde.

ESPECIALISTA AVALIA COMO DIFÍCIL A PROVA DA COVID-19 COMO DOENÇA OCUPACIONAL

Passada a decisão do Campeonato Carioca, o futebol brasileiro retorna a um período sem jogos para a maioria dos clubes da Série A, até o início previsto do Campeonato Brasileiro, em agosto. Nos bastidores, um tema que vem sendo estudado por dirigentes é a possibilidade de o contágio por Covid-19 durante as atividades presenciais ser considerado doença ocupacional dos jogadores. O LANCE!, ouviu o advogado trabalhista Solon Tepedino sobre o assunto. Segundo ele, provar a culpa dos clube nestes casos é tarefa árdua. Confira a entrevista completa no site.

PALMEIRAS DIVULGARÁ CASOS DE COVID NOS DIAS DOS JOGOS

O Palmeiras decidiu que informará possíveis casos de coronavírus no elenco somente nos dias dos jogos. A decisão é de tratar os desfalques por conta da doença da mesma forma que são encarados os diversos problemas físicos que tirarão os jogadores dos compromissos ao longo da temporada.

ATACANTE DA CHAPE DEIXA HOSPITAL APÓS SER INTERNADO COM COVID

Tendo feito uma postagem com tom alarmante em suas redes sociais ao ser internado em um hospital na cidade de Chapecó com direito a colocar na legenda “O maior desafio da vida”, o atacante Roberto recebeu alta na noite da última quarta-feira (16) tendo se recuperado do quadro clínico de COVID-19. A informação foi confirmada pelo próprio clube agregando que, nos últimos três dias, ele não apresentou nenhum sintoma do novo coronavírus.

NÚMEROS DO CORONAVÍRUS NO BRASIL E NO MUNDO

De quarta para quinta, o estado de São Paulo registrou 8.872 novos casos de Covid, com 398 óbitos, tornando-se o segundo dia com mais óbitos no estado (a maior marca foi em 23 de junho, com 434 mortes em 24 horas). Segundo dados divulgados nesta quinta pelo Governo de São Paulo, estima-se que, até o final de julho, serão cerca de 26 mil óbitos – atualmente, são 19.038 no estado. Ainda assim, o prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou que desativará 561 leitos no hospital de campanha do Anhembi.

Com isso, e também com uma explosão de casos em outras regiões do país, como Sul e Centro-Oeste, prevê-se que o Brasil alcance 2 milhões de casos de coronavírus menos de um mês após alcançar o primeiro milhão (27 dias, mais precisamente) – foram necessários quatro meses para se chegar a esse patamar de diagnósticos inicialmente. Até às 17h desta quinta, eram 1.966.748 casos confirmados da doença, segundo a Universidade John Hopkins, com 75.366 mortes.

No mundo, duas questões alarmantes: em Tóquio, no Japão, foram cerca de 280 novos casos de coronavírus, um recorde diário. Já os Estados Unidos confirmou o aumento do número de mortes pela Covid-19 para 136.938, com 3.483.832 casos no total.

