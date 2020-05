Covid-19: equatoriano Juan Cazares, do Atlético-MG, testa positivo

O Atlético-MG confirmou na tarde de hoje (31) que o meia-atacante equatoriano Juan Cazares, de 28 anos, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). De acordo com uma sequência de mensagens publicadas em sua conta oficial no Twitter, o clube esclarece que Cazares foi o único a ser diagnosticado com a doença, entre todos os que realizaram testes ontem (30), entre eles, atletas, comissão técnica e funcionários. Há 12 dias os jogadores retornaram aos treinamentos presenciais no CT do Galo, no município de Vespasiano, a cerca de 30 quilômetros da capital Belo Horizonte (MG).

Segundo o clube, “o jogador está assintomático, mas já iniciou o período de isolamento, afastado de todas as atividades e sob os cuidados do departamento médico”.

Neste sábado, foi realizada mais uma bateria de testes da Covid-19 com atletas, comissão técnica e funcionários do Atlético. Essa foi a terceira rodada de exames semanais. Apenas um exame apresentou resultado positivo, o do atleta Cazares. — Atlético (@Atletico) May 31, 2020

O Atlético-MG afirma ainda que “de acordo como Rodrigo Lasmar, o clube segue cumprindo rigidamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde e tomando as providências necessárias para proteger seus funcionários e familiares”.

Por fim, a agremiação garante que “todos os demais testados apresentaram resultado negativo e nenhum atleta apresenta qualquer tipo de sintoma. O clube continua sua programação normal de atividades”.