Covid-19! CBF cancela o jogo entre CSA x Cuiabá Após 20 jogadores do Azulão contraírem o coronavírus, a entidade resolveu cancelar o duelo, que aconteceria no sábado

O surto de coronavírus fez mais um jogo de vítima na Série B. Pela segunda rodada consecutiva, a CBF cancelou uma partida do CSA. Desta vez, o compromisso seria diante do Cuiabá, em Alagoas.

E MAIS:

O motivo do cancelamento é que 20 dos 31 jogadores do elenco do Azulão testaram positivo para a Covid-19. Ou seja, ficou inviável de realizar o duelo.

Vale lembrar, que no meio da semana, a CBF havia cancelado o jogo diante da Chape, fora de casa, pelo mesmo motivo.

Assim que foi avisado pela entidade, o Cuiabá cancelou a sua viagem para a cidade nordestina.

Veja o comunicado da CBF



A Confederação Brasileira de Futebol comunica que a partida entre o Centro Sportivo Alagoano e o Cuiabá Esporte Clube, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2020, que seria realizada neste sábado, 15, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, foi adiada em virtude dos resultados dos testes realizados no elenco do CSA, que constataram, em prova e contraprova, a contaminação por coronavírus de 20 jogadores dentre os 31 inscritos na competição. A viagem do Cuiabá para a cidade alagoana foi cancelada.

E MAIS:

Veja também