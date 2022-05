Covid-19: Brasil tem 42,1% da população vacinada com reforço ou dose adicional

O Brasil tem 90.525.481 pessoas (42,1% da população) imunizadas com reforço ou a dose adicional da vacina contra a covid-19. As informação foi divulgada na noite deste domingo, 22, pelo consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Quanto à primeira dose, 177.857.222 pessoas (ou 82,8% da população do País) tomaram a vacina. Já a segunda dose foi aplicada em 165.481.720 pessoas (77%). O consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.