Covid-19: Brasil registra mais de mil mortes em 24 horas pelo 3º dia seguido

Nesta quinta-feira (31), pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registrou mais de mil mortes diárias por conta da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados pelo Ministério da Saúde 1.094 óbitos, totalizando 194.949 mortes desde o início da pandemia. As vítimas que não resistiram à covid-19 no Brasil chegaram a quase 195 mil.

Conforme o painel do MS, há ainda 733.959 casos ativos em acompanhamento. O número de pessoas que já se recuperaram da covid-19 chegou a 6.747.065.

Nesta quarta-feira (30), a atualização diária trouxe 1.194 vidas perdidas. Na ça-feira (29), foram acrescidos 1.111 novos óbitos às estatísticas. Mas o último balanço semanal da pasta apontou queda nas mortes na semana de N .

O total de casos acumulados chegou a 7.675.973. Entre e , foram registrados 56.773 novos diagnósticos positivos. Até , o painel da covid-19 trazia 7.619.200 casos acumulados.

As informações estão na atualização diária sobre a pandemia do Ministério da Saúde, divulgada na noite de -feira (31). A atualização reúne as informações levantadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país.

Estados

No topo da lista de mortes por covid-19 estão São Paulo (46.717), Rio (25.530), Minas Gerais (11.902), Ceará (9.990) e Pernambuco (9.654). Já entre os últimos no ranking estão Roraima (781), Acre (795), Amapá (925), Tocantins (1.234) e Rondônia (1.817).

