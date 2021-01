Covid-19: Avaí informa resultado positivo em contraprova de Valdívia

O Avaí informou que a contraprova realizada pelo meia Valdívia neste domingo (17) confirmou o resultado positivo para o novo coronavírus (covid-19). Segundo o clube de Florianópolis, o teste foi realizado “em outro laboratório de Maceió, onde a equipe jogou no sábado [16, contra o CSA, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro]”.

Valdivia testou novamente positivo para a COVID-19 no exame de contraprova realizado neste domingo, em outro laboratório de Maceió, onde a equipe jogou no sábado. O atleta está isolado, assintomático e assistido pelo médico do clube, Pedro Araújo, na capital alagoana. — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) January 17, 2021

A partida no estádio Rei Pelé terminou empatada em 1 a 1. O camisa 10 do Leão iniciou o duelo como titular, mas foi substituído no intervalo. Conforme o Avaí, a mudança ocorreu após a delegação ser comunicada por um representante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o teste positivo do jogador na bateria de exames feitos pelo elenco horas antes de a bola rolar, por um laboratório local. Os testes visaram o compromisso pela 36ª rodada da Série B, contra o Juventude, na Ressacada.

De acordo com a nota do clube, Valdívia “está isolado, assintomático e assistido pelo médico do clube, Pedro Araújo, na capital alagoana”. No exame que antecedeu a viagem a Maceió, o teste do camisa 10 deu negativo para o novo coronavírus. O Avaí ainda estuda como procederá para o retorno do atleta a Santa Catarina.

O meia, portanto, desfalca o Avaí no jogo desta terça-feira (19), às 19h15 (horário de Brasília), em Florianópolis. O Leão ocupa o oitavo lugar da Série B com 49 pontos, seis pontos atrás do próprio Juventude, último time no G-4. A equipe de Santa Catarina ainda nutre remotas chances de subir à Série A do Brasileirão.

