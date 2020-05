COVID-19 afeta resultados financeiros do Manchester United

O Manchester United publicou nesta quinta-feira (21) seu balanço financeiro para o terceiro trimestre da temporada 2019-2020, no qual mostrou ter sofrido um forte impacto econômico devido à pandemia do coronavírus, com 16,7 milhões de euros em direitos de televisão não recebidos.

“A receita com direitos de transmissão para o terceiro trimestre alcançou 26 milhões de libras (28,9 milhões de euros), uma queda de 51,7% em relação ao ano anterior, principalmente pela baixa de 15 milhões de libras (16,7 milhões de euros) reembolsados aos detentores” dos direitos do campeonato, explicou o clube em comunicado.

A ausência da Liga dos Campeões e a suspensão da Premier League devido ao coronavírus explicam o restante da queda de receita.

O clube acredita que as perdas com direitos de televisão chegam aos 25,6 milhões de euros desde que o Campeonato Inglês foi suspenso, em 13 de março.

A Premier League, que acaba de autorizar a volta dos clubes aos treinos em grupos reduzidos, pretende disputar os 92 jogos que restam para concluir a temporada entre junho e julho, enquanto que a Liga Europa, torneio continental do qual o United participa, almeja terminar sua fase de mata-mata em agosto.

