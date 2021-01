Covid-19: 669 mil doses de vacina são distribuídas hoje, diz Saúde

O Ministério da Saúde informou que hoje (25) foram distribuídas 669 mil doses de vacinas Coronavac contra a covid-19. O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac, que possui parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

As doses foram transportadas por aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e de companhias aéreas comerciais, como Latam. As substâncias foram encaminhadas aos estados, que farão o repasse aos municípios para a aplicação.

As 669 mil doses são do 2º lote da CoronVac. Nesta nova leva, a previsão do Instituto Butantan é produzir ao total 4,8 milhões de doses. O 2º lote foi autorizado em caráter emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última sexta-feira (22).

Já haviam sido distribuídas seis milhões de dose do 1º lote, importado da China. Além dessas, também começaram a ser distribuídas os dois milhões de doses da vacina do consórcio da Universidade de Oxford, da farmacêutica Astrazeneca e da Fundação Oswaldo Cruz, importados da Índia e que chegaram ao Brasil na sexta-feira (22).

