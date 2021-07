Covax fecha acordo por 110 milhões de doses de vacinas chinesas

GENEBRA, 12 JUL (ANSA) – As farmacêuticas chinesas Sinovac Biotech e China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) fecharam um acordo nesta segunda-feira (19) com a Gavi Vaccine Alliance, que coordena o programa Covax Facility, para fornecer de maneira imediata 110 milhões de doses de suas vacinas anti-Covid ao países signatários.

Segundo a nota oficial, a Sinovac fornecerá imediatamente 50 milhões de doses da CoronaVac, em distribuição que segue entre julho e setembro. Há a possibilidade de duas compras adicionais: uma de 150 milhões de doses para o quarto trimestre de 2021 e 180 milhões de doses para o primeiro semestre de 2022.

Já da vacina da Sinopharm, chamada de BBIBP-CorV, serão entregues 60 milhões de doses entre julho e outubro. O acordo prevê a possibilidade de comprar 60 milhões de doses a mais no quarto trimestre e outras 50 milhões para o primeiro semestre do ano que vem.

“Eu celebro os acordos de hoje com a Sinopharm e a Sinovac, que tornarão as doses imediatamente disponíveis para os participantes do Covax. Esse é um outro exemplo do gerenciamento estratégico do portfólio ativo da Gavi, garantindo que tenhamos as opções no caso de atrasos nas entregas”, destacou o CEO da Gavi, Seth Berkley.

Ao todo, o programa Covax Facility, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ajudar os países pobres e de baixa renda a conseguirem vacinas contra o coronavírus Sars-CoV-2 em todo o mundo, já tem 11 fórmulas contratadas.

