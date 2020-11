Covas e Boulos apontam rumos do segundo turno em São Paulo

Com a maioria das urnas apuradas indicando um segundo turno entre o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, ambos se pronunciaram para agradecer os eleitores e apontar os rumos das próximas duas semanas de campanha.

Covas teve 32,85% dos votos válidos e Boulos teve 20,24%.

Covas

Primeiro colocado na primeira etapa da votação, Covas disse que o resultado das urnas mostrou uma preferência do eleitorado paulistano pela continuidade da gestão. “São Paulo não quer retroceder. Estamos demonstrando que nós somos a realidade e a esperança. É dessa forma que nós nos apresentamos e tivemos essa resposta favorável nas urnas nesse domingo”, enfatizou ao discursar do comitê de campanha na região dos Jardins, zona oeste da capital paulista.

“Político precisa ter lado. E o nosso lado é o lado da tolerância, do apreço aos valores democráticos, do respeito a diversidade religiosa, do respeito a lei e a ordem na cidade de São Paulo”, disse o prefeito sobre os valores que pretende defender.

Boulos

Boulos destacou a atenção que pretende destinar às regiões periféricas da cidade. “Para mim, a periferia e as pessoas que vivem aqui não são estatísticas, não são números, são gente com trajetórias e histórias”, enfatizou no discurso feito no Campo Limpo, zona sul paulistana, onde vive. “Nós queremos e vamos inverter prioridades, tirar a cidade do abandono, tirar a periferia do abandono”, acrescentou.

“O que mais me contagiou nesse primeiro turno das eleições foi que a nossa campanha mostrou que é possível voltar a fazer política sem desistir dos sonhos, com esperança, com brilho nos olhos, com verdade”, disse ao comentar o resultado do primeiro turno que, segundo ele, “surpreendeu muita gente”.

