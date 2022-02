‘Covardia’, diz irmã de homem morto por sargento da Marinha

Familiares de Durval Teófilo Filho foram até o Instituto Médico Legal de Tribobó, , em São Gonçalo (RJ), na quinta-feira (3), para fazer a liberação do corpo dele. O homem, de 38 anos, morreu após ser baleado por um vizinho, que alegou tê-lo confundido com um bandido na noite de quarta-feira (2).

O autor dos disparos foi o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, preso em flagrante.

“O que aconteceu foi uma covardia, porque meu irmão era trabalhador. Meu irmão nunca encostou em nada de ninguém. Ele sempre saiu de casa cedo. Minha mãe criou três filhos sozinha e nenhum seguiu vida errada. Ele era o único irmão que eu tinha e acontece um negócio desse? Ele tira a vida do meu irmão? Aí vai dizer que é legítima defesa? Não tem como. Meu irmão não tinha arma, meu irmão veio do serviço, ele veio do trabalho. Ele chegou em casa onze horas da noite”, disse Fabiana Teófilo, irmã da vítima, em entrevista ao G1.

De acordo com familiares, Durval e a família deixaram a comunidade do Capote, em São Gonçalo, há 12 anos, e compraram um apartamento na cidade em busca de mais segurança.

“Será que fosse um branco andando e mexendo na mochila, tinham atirado no meu irmão três vezes? E ele falando que ele era morador do condomínio? Será? Eu duvido. Eu duvido muito”, questionou Fabiana.

O corpo de Durval vai ser enterrado nesta sexta-feira (4) no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo. Ele deixa a mulher e uma filha de 6 anos.

Homicídio culposo

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (3), o militar. De acordo com a polícia, o autor do crime foi indiciado por homicídio culposo e permanece preso.

Segundo declaração de Bezerra, ele atirou na vítima em reação a uma suposta tentativa de assalto, enquanto a mesma caminhava e mexia em sua mochila. “Ao constatar seu erro, o acusado prestou imediato socorro a Durval, levou para um hospital, mas ele não resistiu”.

Relembre o caso

O sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra matou o vizinho no momento em que a vítima tirou a chave da mochila para abrir o portão da casa. O militar atirou de dentro do carro, atingindo Teófilo Filho na barriga. Os dois moravam em um condomínio de casas no bairro Colubandê, em São Gonçalo (RJ).

Imagens do circuito do sistema de segurança mostram o momento em que Teófilo Filho chega próximo ao portão da casa e abre a mochila. Em seguida, de dentro do carro, Aurélio efetua disparos contra a vítima. Em seguida, o militar desce e vê que o homem estava caído no chão e o leva para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde a vítima morreu pouco depois de ser socorrida.

Saiba mais