Coutinho tem lesão diagnosticada e desfalca Barça contra a Juventus Brasileiro está com lesão no bíceps femoral da perna esquerda após exames realizados neste domingo. Coutinho participou dos 90 minutos no confronto contra o Real Madrid

Após atuar os 90 minutos no clássico contra o Real Madrid, Philippe Coutinho foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda neste domingo e será desfalque para o Barcelona na partida contra a Juventus pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, segundo informou o próprio clube.

Os culés não especificaram um prazo para o retorno do brasileiro aos gramados e que sua evolução irá ser responsável para estar à disposição do técnico Ronald Koeman. Além do duelo pelo torneio continental, o meio-campista também está fora do confronto contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol.

E MAIS:

Veja também