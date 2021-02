Coutinho se diz ansioso para a disputa do seu primeiro Paulistão pelo São Bento Atacante chegou ao clube de Sorocaba na última temporada e marcou dois gols; a expectativa do atleta pela disputa do primeiro Campeonato Paulista é grande

O jovem atacante Coutinho, 20 anos, vive a expectativa de disputar pela primeira vez uma edição do Campeonato Paulista da Série A1 com a camisa do São Bento. Na temporada anterior com a equipe de Sorocaba, disputou o Campeonato Brasileiro da Série C e marcou dois gols em oito jogos, agora o atacante deseja melhorar as suas marcas pelo Azulão e conquistar os objetivos junto ao clube.

– Sem dúvida alguma estou muito feliz por ter a oportunidade de disputar um dos maiores campeonatos do Brasil, que é o Campeonato Paulista. Agradeço ao São Bento, que retorna a divisão de elite do futebol paulista, por esta chance. Vou trabalhar para retribuir a confiança que o clube está depositando no meu trabalho – declarou o atacante.

Entusiasmado com a possibilidade de disputar pela primeira vez a Série A1 do Campeonato Paulista, Coutinho acredita que o São Bento possa fazer uma boa campanha na competição, além de elogiar e valorizar o trabalho do técnico Edson Vieira. Entretanto, o mesmo espera por dificuldades e adota a cautela sobre uma possível classificação para a fase quartas de final. O time está no grupo B ao lado de São Paulo, Ponte Preta e Ferroviária.

– Acredito que temos tudo para fazer uma boa campanha neste Paulistão. O trabalho do professor Edson Vieira é muito bom e isso conta bastante em uma competição muito equilibrada. Isso sem contar que estamos em uma chave com grandes equipes e de nível técnico alto. Vamos trabalhar firme e forte para fazer um bom papel – concluiu Coutinho.

No terceiro nível do futebol nacional, Coutinho entrou em campo pelo Bentão em oito partidas e anotou dois gols – contra Boa Esporte e Volta Redonda. A estreia na edição desta temporada do Campeonato Paulista da Série A1 acontece no dia 28 de fevereiro contra o Mirassol, no estádio Walter Ribeiro, casa do Azulão sorocabano.

