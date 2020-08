Coutinho pode ter nova chance como titular do Bayern contra o Chelsea Técnico da equipe bávara, Hansi Flick, elogia o brasileiro e o vê pronto para jogar contra os Blues pelas oitavas da Champions League. Disputa pela vaga é com o meia-atacante Perisic

Neste sábado, o Bayern de Munique volta a campo contra o Chelsea, em jogo válido pelas oitivas de finais da Champions League, em sua Arena. Em entrevista coletiva, o técnico Hansi Flick, afirmou que o meia Philippe Coutinho tem boas chances de começar o jogo como titular da equipe bávara. Ele elogiou a evolução do brasileiro nos últimos treinos e sua recuperação de uma lesão no tornozelo direito.

– Ele está atualmente em ótima forma e trabalhou muito o aspecto físico. No início do retorno pós-lesão ele ainda não estava tão bem, mas agora a realidade é diferente. Gosto muito dele como jogador de futebol, mas também como pessoa. Por isso fico muito feliz ao ver que agora ele está bem para atuar no mais alto nível – afirmou Hansi Flick.

Sobre os relacionados, Coutinho pode jogar no lugar de Coman, que não se recuperou de problemas musculares e foi descartado para o jogo contra o Chelsea. A disputa do brasileiro é com o meia-atacante Perisic, considerado pelo técnico como reserva imediato do francês.

– O Philippe é um jogador que pode dar posse de bola ao time, as qualidades dele são únicas. E o Perisic tem um pouco mais de “momentum” no ataque. É assim que os diferencio. Mas o Coutinho é sempre perigoso, porque pode dar um passe decisivo – disse

Em abril, Philippe Coutinho passou por uma intervenção cirúrgica no tornozelo direito e voltou aos treinos do Bayern no dia 19 de maio. De maneira gradativa, o brasileiro se recuperou da lesão a tempo de disputar os últimos jogos do time antes da decisão contra os Blues, ficando na reserva. Duelos contra o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão, e contra o Bayer Leverkusen, pela Copa da Alemanha.

Na atual temporada, Coutinho disputou 34 jogos pelo equipe bávara, sendo titular em 22 jogos e reserva em 12. Com isso, ele marcou nove gols e deu oito assistências. Após a participação do Bayern na Champions, o brasileiro irádeixar o clube alemão. De acordo com o seu empresário, Kia Joorabchian, ele pode ficar no Barcelona ou voltar para o futebol inglês.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também