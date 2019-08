Coutinho ganha elogios do presidente do Bayern antes de acerto formal

Prestes a ser oficializado pelo Bayern de Munique, o meia brasileiro Philippe Coutinho ganhou elogios do presidente do clube alemão nesta sexta-feira, após o empate da equipe com o Hertha Berlin por 2 a 2, em casa. “É um jogador de qualidade e já o estamos analisando há algum tempo”, disse Karl-Heinz Rummenigge.

O acerto formal com o jogador deve acontecer neste fim de semana. O atleta é aguardado em Munique no domingo pela manhã para ser submetido a exames médicos e assinatura de contrato.

“Posso confirmar que Karl-Heinz Rummenigge e eu estivemos em Barcelona esta semana e chegamos a um acordo com o Barcelona e com o jogador. As conversas foram muito boas e eu também gostaria de agradecer ao Barcelona por isso. Obviamente ainda temos que finalizar alguns detalhes, mas estamos muito satisfeitos em trazer esse jogador para o Bayern”, afirmou o diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

Coutinho chegou a ser relacionado pelo Barcelona para o jogo contra o Athletic Bilbao nesta sexta, no jogo de abertura do Campeonato Espanhol. Mas, pouco antes do início da partida, foi cortado da lista da equipe catalã.

A ida do meia para a Alemanha não era a ideia principal dos catalães, que tinham a intenção de usá-lo como moeda de troca para trazer Neymar do Paris Saint-Germain.

Contratação mais cara de toda a história do Barcelona, Coutinho chegou em janeiro de 2018 por um valor de 145 milhões de euros (cerca de R$ 643 milhões na cotação atual). Entretanto, jamais conseguiu atingir as expectativas criadas, especialmente pelo desempenho que ele havia apresentado no Liverpool, seu clube anterior.

Nesta sexta-feira, Philippe Coutinho foi convocado pelo técnico Tite para os dois primeiros amistosos da seleção brasileira após o título da Copa América. O Brasil enfrentará a Colômbia no próximo dia 6, em Miami, e o Peru no dia 10, em Los Angeles.