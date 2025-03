Courtois volta à seleção da Bélgica após ficar fora da Euro-2024 por briga com técnico

O goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois é a grande novidade da lista de convocados feita pelo recém-contratado Rudi Garcia, treinador da seleção da Bélgica. O consagrado jogador do Real Madrid havia sido desligado do selecionado de seu País pouco antes da disputa da Euro-2024 por causa de desentendimentos com o então técnico Domenico Tedesco.

Courtois retorna ao time nacional quase dois anos após o episódio. O atleta de 32 anos, e com 102 convocações, disputou a sua última partida com a camisa da Bélgica em duelo válido pelas eliminatórias do torneio europeu de seleções, diante da Áustria.

O retorno de Courtois ao quadro nacional começou a ganhar força desde que Tedesco foi demitido. Assim, com a entrada de Garcia, ele foi um dos quatro goleiros escolhidos da lista de 26 nomes e deve ser titular nos playoffs de duas partidas da Liga das Nações contra a Ucrânia.

No entanto, essa volta vem cercada de polêmica. Titular do gol da Bélgica na Eurocopa, Koen Casteels criticou a reaproximação de Courtois alegando que outros atletas da seleção belga ficaram descontentes com a postura do goleiro do Real Madrid no atrito com o ex-técnico Tedesco.

Em meio ao cenário turbulento, García contornou a situação com um discurso político e colocou os interesses da seleção acima de qualquer problema. “Estamos começando do zero. Não verei os jogadores (convocados) até segunda-feira, mas depois disso vamos conversar para saber o que aconteceu.”

Ao ser questionado sobre quem pode ser o capitão da equipe em sua gestão, o novo treinador disse que alguns atletas já estão no radar. A decisão, porém, não foi tomada. “Tenho uma ideia sobre isso. Kevin (De Bruyne), Romelu (Lukaku) e Thibaut (Courtois)são fortes candidatos. Na semana que vem vou falar com os líderes”, declarou o treinador.