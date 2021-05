Courteney Cox e Ed Sheeran recriam dança de Monica e Ross em ‘Friends’

A atriz Courteney Cox, Monica em Friends, postou em sua conta no Instagram um vídeo em que ela e o cantor Ed Sheeran recriam a famosa dança chamada de A Rotina protagonizada por Ross e Monica Geller na série.

Com a legenda “Apenas uma dança de rotina com um amigo” Courteney relembrou a icônica dança feita para o episódio Aquele com A Rotina, no qual os irmãos Geller conseguem participar do Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve, programa adorado pelos personagens da série.

No especial Friends: A Reunião houve um momento em que a dança foi mostrada, mas para a tristeza dos fãs, os atores não a refizeram. Segundo Ben Winston, diretor do especial, que falou ao podcast do The Hollywood Reporter, tanto Cox quanto David Schwimmer recusaram veemente a possibilidade de dançar na gravação.

