Country Garden falha em pagamento e alerta que pode não cumprir obrigações offshore

A Country Garden confirmou nesta terça-feira, 10, que falhou em pagar um título de US$ 60 milhões, denominado em dólares de Hong Kong, e alertou que pode “não ser capaz de cumprir todas as obrigações de pagamento offshore no vencimento” devido a incertezas financeiras. Em comunicado, a incorporadora chinesa afirma que isso inclui títulos emitidos em dólares, embora não se limite a eles.

“Esse não pagamento pode fazer com que os credores relevantes exijam a antecipação do pagamento da dívida relevante que lhes é devida ou entrem com uma ação de execução”, avisou a Country Garden, acrescentando que está procurando medidas legais para resolver os problemas e alcançar uma “estrutura de capital sustentável”.

A Country Garden atribuiu o atual problema de liquidez a uma queda acentuada e forte pressão nas vendas, sob cenário de “ajustes profundos” no setor imobiliário. “Enfrentamos incertezas significativas sobre disposição de ativos e a liquidez deve permanecer apertada no curto a médio prazo”, alertou.

Segundo a empresa, as vendas contratadas entre janeiro a setembro deste ano foram de aproximadamente 155 bilhões de yuans, representando tombos de 43,9% e de 65,4% em comparação ao mesmo período de 2022 e de 2021, respectivamente.

Somente em setembro, as vendas contratadas foram de 6,17 bilhões de yuans, representando perdas de 80,7% e de 86,5% em comparação ao mesmo mês de 2022 e 2021, respectivamente.

