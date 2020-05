Coudet se diz à vontade com treinos do Inter: ‘Me sinto mais seguro aqui’

O Internacional encerrou nesta sexta-feira a segunda semana de trabalhos presenciais durante o período de surto do coronavírus com um balanço positivo do técnico Eduardo Coudet. O treinador apontou que se sente mais seguro no CT do Parque Gigante do que em qualquer outro lugar ou atividade cotidiana em Porto Alegre devido aos cuidados adotados pelo clube.

Seguindo protocolos, os jogadores têm mantido distância entre eles de ao menos dois metros durante esse período. Assim, mesmo os trabalhos com bola são individualizados.

“Nos sentimos muito cuidados. Mais seguros aqui dentro do que em qualquer atividade cotidiana. Se tem um lugar que me sinto mais seguro com o tema do contágio é aqui, com os cuidados de saúde que estão sendo tomados”, disse Coudet à Inter TV, o canal de vídeos do clube no YouTube.

O treinador argentino também revelou surpresa positiva com o condicionamento físico dos jogadores após o período de quarentena e de férias – eles vinham realizando trabalhos em casa. E o plano da comissão técnica é de dar ritmo de pré-temporada às atividades.

“Os jogadores trabalharam nas suas casas com um planejamento individual. Realmente foi uma surpresa para a gente como chegaram ao início dos treinos. Trabalhando forte e começando a fazer uma adaptação dentro do que se pode com o protocolo. E vamos melhorando dessa maneira até que possamos realizar treinamentos em grupo”, afirmou.

Nesta sexta, o elenco fez um treino físico com exercícios de saltos, força, corridas curtas, passes, cruzamentos e finalizações. Depois, foi feita atividade com bola, encerrando o dia com um trote ao redor do campo.

O elenco do Inter folga no fim de semana e voltará a treinar na segunda-feira. Ainda não há data para retomada das competições, mas na última quarta-feira os clubes aprovaram proposta de retomada do Campeonato Gaúcho na segunda metade de julho.