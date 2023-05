Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 01/05/2023 - 17:24 Compartilhe

Na lanterna do Grupo G da Libertadores, com duas derrotas nos dois primeiros jogos, o Atlético-MG precisa, urgentemente, da recuperação contra o Alianza Lima-PER, nesta quarta-feira, 3 de maio, no Independência. Para a partida contra os peruanos, no entanto, o Galo já tem três desfalques certos: o atacante Paulinho, o lateral-direito Mariano e o técnico Eduardo Coudet – todos suspensos. Além do meia Pedrinho, lesionado.







Enquanto Mariano e Coudet foram expulsos contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, Paulinho recebeu o terceiro cartão amarelo. Detalhe para o caso do treinador argentino, que recebeu o vermelho após final.

Para a lateral direita, a comissão técnica do Atlético-MG teria um substituto natura. Acontece que o argentino Renzo Saravia, que cumpriu suspensão contra o Furacão, é dúvida por ter apresentado dores musculares contra o Athletico-PR, pelo Brasileiro. Sem a dupla principal, Coudet poderá improvisar Edenilson na lateral direita.

Na partida contra o Furacão, o Galo teve outros problemas, já que Patrick também sentiu dores musculares na coxa direita. Lemos e Jemerson, donos da zaga alvinegro, também exigem atenção. Jemerson com entorse no tornozelo esquerdo e Lemos pancada no joelho direito.

No ataque, o Galo também terá mais opções. O também argentino Cristian Pavón, que estava suspenso desde a Pré-Libertadores, retorna e terá condições de jogo. Outra alternativa é a entrada do chileno Eduardo Vargas, que costuma ser opção para Chacho Coudet.

