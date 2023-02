Coty eleva previsão de lucro com demanda resiliente e alta de preços

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 13:29 Compartilhe





Por Ananya Mariam Rajesh

BENGALURU, Índia (Reuters) – A companhia de cosméticos Coty elevou previsão de lucro para o ano nesta quarta-feira, apostando em aumentos de preços e demanda resiliente.

Para compensar as despesas mais altas com frete e mão de obra, juntamente com o aumento dos custos de commodities, a Coty também implementará novos aumentos de preços de maneira muito granular nos segmentos de beleza e “prestígio”, disse o vice-presidente financeiro, Laurent Mercier, à Reuters.





O segmento de luxo da Coty, que inclui cosméticos e fragrâncias das marcas Hugo Boss e Gucci, teve queda de 5% na receita do segundo trimestre fiscal depois que as vendas de cosméticos na divisão foram impactadas por medidas de isolamento social na China.

Mercier disse em teleconferência que a China foi um vento contrário no segundo trimestre fiscal devido aos bloqueios sanitários, mas esperava uma recuperação no terceiro e quarto trimestres depois que Pequim desistiu da política de lockdown.

O executivo disse à Reuters que a China representa uma grande oportunidade nos próximos trimestres, combinada com o ótimo desempenho de outras regiões, acrescentando que o eventual retorno dos viajantes chineses à Europa criará um impulso ainda maior para os negócios no continente.

A Coty agora espera lucro ajustado para 2023 entre 0,35 e 0,36 dólar por ação, contra uma previsão anterior de 0,32 a 0,33 dólar por papel.





