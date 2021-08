Coty Brasil entra com pedido de registro de oferta primária e secundária de ações

A Coty Brasil Comércio protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) minuta do prospecto preliminar de oferta pública primária e secundária de ações (IPO). A operação tem o Bank of America Merrill Lynch (líder), o Banco Itaú BBA e o Banco Santander como coordenadores.

A empresa é a subsidiária brasileira da multinacional de beleza Coty, dona das marcas Monange, Bozzano, Biocolor, Risqué e Cenoura e Bronze, pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para expansão da área digital, com aceleração do e-commerce e marketing digital; e desenvolvimento de produtos e marketing das categorias de beleza e cuidados pessoais.

Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BofA Securities, Inc., pelo Itaú BBA USA Securities, Inc. e pelo Santander Investment Securities Inc.. A operação, no entanto, não admite distribuição parcial no âmbito da oferta, o que pode levar a mesma a ser cancelada.

Entre os fatores de risco, a empresa cita o surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do coronavírus, que pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da empresa.

Balanço

No primeiro semestre de 2021 a empresa registrou receita líquida de R$ 604,5 milhões, com crescimento de 15,2% sobre o mesmo período de 2020, com o segundo trimestre de 2021 apresentando um crescimento de 35,5% sobre o mesmo período de 2020.

Segundo a empresa, o desempenho se sustenta pelo ganho de participação de mercado com inovações de produtos e disciplina na execução do ponto de venda, aliado a menores restrições de circulação e consumo impostas pela covid-19.

O lucro bruto do primeiro semestre de 2021 foi de R$ 237,6 milhões com uma margem bruta de 39,3%, abaixo do período anterior devido ao impacto da desvalorização cambial e aumento das commodities nos custos, impactos que vem sendo gradualmente recompostos por revisão de preços dos produtos.

O lucro líquido fechou em R$ 80,7 milhões, um aumento de R$ 23,4 milhões ante o primeiro semestre de 2020, suportado pelo ganho de receita e racionalização de despesas operacionais, porém com incremento nas despesas de marketing notadamente no segundo trimestre de 2021 para estimular o crescimento do negócio.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) fechou em R$ 116,3 milhões, R$ 16,2 milhões acima do mesmo período do ano anterior, com uma margem Ebitda de 19,2%.

Veja também