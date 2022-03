Cotas do WTC em São Paulo vão a leilão com lance mínimo de R$ 16,2 mi

No próximo dia 30, às 11 horas, vão a leilão quatro cotas da famosa torre de escritórios World Trade Center (WTC), em São Paulo, com lance mínimo de R$ 16,2 milhões. Elas pertencem à BB Previdência e à Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia, que também estão colocando à venda um prédio comercial em Brasília, situado no Setor Bancário Sul, próximo à sede do Banco Central, com lance mínimo de R$ 18,9 milhões.

A venda é feita pelo escritório Lance no Leilão. Os lances já podem ser dados pelo portal. As quatro quotas do WTC somam 297,84 m².

O WTC, além de escritórios, tem o hotel Sheraton, um centro de convenções, o clube de negócios corporativos WTC Business Club e o D&D Shopping, especializado em design e decoração.

Já o leilão do imóvel de Brasília compreende um prédio comercial atualmente alugado para a Emgea, empresa gestora de ativos, cujo contrato termina em agosto.

O prédio possui terreno de 647,40 m² e área útil de 6.606,45 m², sendo sete pavimentos com 83 vagas cobertas e quatro subsolos, subloja, térreo e sobreloja.

