Cotado para apresentar o ‘BBB’, Globo não sabe quem irá suceder Tadeu Schmidt no “Fantástico”

Ao que tudo indica Tadeu Schmidt realmente irá assumir o comando do “BBB”, após a saída de Tiago Leifer da Globo. Segundo informações do site TV Pop, a emissora ainda não sabe quem irá suceder o jornalista no “Fantástico”.

Thiago Oliveira, que atualmente apresenta a edição regional do Esporte Espetacular em São Paulo, é visto como nome mais provável para assumir o comando do jornalístico em 2022.

Já Márcio Bonfim, âncora de telejornais locais em Recife, serpa uma segunda opção. A Globo voltou a analisar uma possível promoção de Márcio Bonfim para o Show da Vida.

O TV Pop apurou que, dentre os vários cenários avaliados pelos executivos da TV Globo, existe até mesmo uma chance de que Tadeu Schmidt ganhe uma sobrevida como apresentador do “Fantástico”. Após receber o convite da emissora global para apresentar o reality show, Schmidt pediu mais tempo para pensar na proposta e dar uma resposta aos executivos. Para amigos próximos, ele afirmou ter medo de deixar a sua zona de conforto para se aventurar em um novo projeto. Vale lembrar que, caso o comunicador aceite a proposta, ele entra para o time de jornalistas que aceitaram migrar para o entretenimento, como os dois últimos apresentadores do “Big Brother Brasil”: Pedro Bial e Tiago Leifert.

