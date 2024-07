Cotado a vice de Paes desiste de pré-candidatura para evitar vazamento de vídeo íntimo

Da Redação Com Estadãoi Da Redação Com Estadão https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao/ 23/07/2024 - 13:09 Para compartilhar:

O deputado federal Pedro Paulo (PSD) desistiu do cargo de vice-prefeito na chapa com o prefeito Eduardo Paes (PSD), pré-candidato à reeleição no Rio de Janeiro, para evitar que um vazamento de um vídeo íntimo pudesse ser explorado por adversários durante a campanha eleitoral.

O parlamentar era o mais cotado para ser vice de Paes, mas solicitou uma reunião com o prefeito para comunicar a sua desistência. Ao “Estadão”, o prefeito confirmou o encontro, mas ressaltou que ainda não tomou uma decisão a respeito da solicitação.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, no “O Globo”, Pedro Paulo tinha razão de temer, pois a campanha de Alexandre Ramagem (PL) já adiantava nos bastidores que o vídeo estava circulando entre os adversários de Eduardo Paes.

Embora não pretendesse expor a gravação por meio da candidatura de Ramagem, os aliados do bolsonarista acreditavam que o tema se tornaria uma bomba-relógio até outubro deste ano.

Aliados do prefeito também contavam com a possibilidade de que o suposto vídeo pudesse barrar a entrada de Pedro Paulo na chapa de Eduardo Paes. Se o prefeito aceitar a recusa do deputado federal, o mais cotado para ocupar o lugar é Eduardo Cavaliere, responsável pela gestão da Casa Civil de Paes até semanas atrás.