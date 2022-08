Cotada para o ‘BBB 23’, saiba o que pode impedir Wanessa Camargo de entrar no reality

Letícia Sena 17/08/2022 - 12:50 Compartilhe

Após o Observatório da TV informar que Wanessa Camargo é uma das artistas cotadas para entrar no “BBB 23”, que estreia em janeiro do ano que vem, uma fonte de IstoÉ Gente contou que a cantora estaria pensando bem se aceita a proposta ou não.

Wanessa, que se tornou vegana após voltar a namorar com o ator Dado Dolabella, caso aceite entrar no programa, irá passar alguns perrengues na casa mais vigiada do Brasil por não ter os alimentos que tem que consumir.

Outro ponto que estaria fazendo a filha de Zezé Di Camargo pensar é o fato de expor ainda mais sua vida pessoal – após os holofotes depois de terminar seu casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, e assumir um relacionamento com Dolabella.

E, por fim, Wanessa teria uma chance de alavancar ainda mais sua carreira, isso pode ser um ponto positivo para que ela tope entrar na atração global.

Vale lembrar que ela já havia sido sido convidada para edições passadas do programa.