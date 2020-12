Cotações do petróleo atingem um máximo desde o começo de março

As cotações do petróleo fecharam no nível mais elevado em quase nove meses nesta sexta-feira, após o acordo fechado ontem pela Opep e seus aliados, que estabelece um aumento gradual da produção a partir de janeiro.

O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro fechou em alta de 1,11%, a 49,25 dólares, em Londres. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em janeiro subiu 1,36%, a 46,26 dólares.

“Os mercados petroleiros podem festejar” o acordo entre a Opep e seus aliados, declarou Han Tan, analista da FXTM. Os dois contratos de referência do mercado estão perto dos níveis anteriores à pandemia no Ocidente. Naquele momento, uma reunião de cúpula da OPEP+ terminou com uma divergência entre Arábia Saudita e Rússia e uma breve, mas intensa, guerra de preços, que derrubou o Brent e o WTI a valores mínimos.

