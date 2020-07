Cotação do ouro bate novo recorde histórico

A cotação do ouro bateu um novo recorde na Ásia nesta terça-feira (28), superando a marca alcançada ontem, antes de perder parte de seus ganhos. O preço de uma onça de ouro atingiu US$ 1.981,27 na manhã desta terça nas Bolsas asiáticas, batendo seu recorde de segunda-feira (US$ 1.945,72). Este último superou o anterior, que era de 2011.

Às 6h (horário de Brasília), o preço caiu para US$ 1.927,97. A cotação do metal amarelo se valorizou mais de 27% desde o início do ano. Os analistas preveem que, em breve, romperá a barreira de US$ 2.000.

Com a pandemia de coronavírus piorando em muitos países e com as crescentes tensões entre Estados Unidos e China, os investidores optam pelo ouro, o eterno porto seguro. Além disso, como o valor do ouro é expresso em dólares, a recente queda na moeda americana – que se recuperou um pouco nesta terça-feira – tem sido um fator de alta em sua cotação. Um dólar baixo torna o ouro mais barato para aqueles que usam outras moedas, o que aumenta sua demanda.

