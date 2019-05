Cotação do óleo de palma na Bolsa da Malásia deve recuar, diz corretora

Kuala Lumpur, 21 – Os preços do óleo de palma tendem a recuar no segundo semestre deste ano, estima a corretora de commodities agrícolas Kenanga Research. A corretora projeta que os futuros do produto, negociados na Bolsa da Malásia, devem operar no intervalo entre 2.000 ringgits a 2.200 ringgits por tonelada (US$ 1 = 4,18201 ringgits). A previsão anterior da corretora era de 2.400 ringgits por tonelada para as cotações do produto no segundo semestre deste ano.

Segundo a Kenanga Research, a revisão para baixo no preço esperado para a commodity ocorre em virtude da possível proibição de importação do biodiesel de óleo de palma pela União Europeia (UE) e pelo eventual incremento no fornecimento de palma, pelos principais países produtores.

A corretora caracterizou como “pessimista” sua percepção sobre o setor produtivo da Malásia e considera que o atual ambiente para a commodity deve pressionar a rentabilidade dos produtores.

Na sessão desta terça-feira, os contratos com vencimento para agosto recuaram 35 ringgits, fechando a 2.063 ringgits por tonelada. Fonte: Dow Jones Newswires.