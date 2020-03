Costureira acusa Rafael Ilha de gordofobia: “Ele me chamou de gorda”

Com um passado de muitas polêmicas em seu currículo, Rafael Ilha acaba de se envolver uma mais. A costureira Patrícia Córdova procurou a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro para fazer uma acusação grave ao artista.

De acordo com Patrícia, tudo deu início após uma publicação de Ilha sobre as notícias do coronavírus.

“Ele disse que existia um clima alarmista e que seria melhor as pessoas voltarem a trabalhar para manter a ordem no País. Eu fui nos comentários e falei que estava errado, defendi o isolamento social. O Rafael, então, me respondeu e colocou que mesmo discordando de mim e da grande maioria das pessoas, estava em casa cumprindo a quarentena. Só que, para minha surpresa, ele mandou um recado no privado super grosseiro e preconceituoso”, dispara a costureira. “Disse que eu deveria buscar ajuda da mulher dele, a Aline Kezh, para cuidar da uma obesidade mórbida e ainda sugeriu que eu deveria procurar algo obsceno e me chamou de ‘infeliz'”.

Veja também:

Após demissão da Globo, Stênio Garcia passa mal

“Meu carinho por Bruna jamais irá mudar”, diz Neymar após declarar torcida contra Manu

A costureira conta que ficou muito indignada. “Como uma pessoa diz que a outra tem obesidade mórbida sem nem conhecer? Ele me chamou de gorda, sim, e baseado em quê? Nas minhas fotos? E se eu estiver gorda, o que ele tem a ver com isso? Ele também não pode me mandar procurar as partes íntimas de um homem do nada”, desabafou Patrícia Córdova, completando que ficou decepcionada com a atitude de Rafael Ilha: “Foi uma total decepção e eu resolvi mostrar o outro lado das respostas fofas dele.”