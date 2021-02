Costa Rica vislumbra recuperação do turismo, mas ritmo é incerto

A Costa Rica, principal destino turístico da América Central, projetou nesta segunda-feira (8) um crescimento contínuo das visitas internacionais, após o colapso de 2020 devido à pandemia, embora as perspectivas ainda sejam incertas.

O país recebia anualmente 3 milhões de visitantes estrangeiros, atraídos por sua natureza, praias e vulcões, até que a pandemia do coronavírus causou uma queda de 70% em 2020, segundo dados do Instituto Costarriquenho de Turismo (ICT).

Para 2021, o órgão oficial projeta uma recuperação que pode ultrapassar os 500 mil visitantes estrangeiros e chegar a 1,6 milhão.

“A recuperação começou, não estamos mais no zero, há cada vez mais companhias aéreas chegando ao país”, disse Rodolfo Lizano, diretor de planejamento e desenvolvimento de TIC, em entrevista coletiva. Porém, “não sabemos quão rápida será a recuperação”, acrescentou.

A vacinação iniciada na Costa Rica e nos principais países de origem do turismo, como Estados Unidos, Canadá e membros da União Europeia, é um sinal de esperança, de acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Segura.

No entanto, ele destacou que “no curtíssimo prazo, as notícias são negativas, (porque) os países ainda têm restrições importantes em vigor” para conter a disseminação da covid-19.

Segura citou dados do Banco Central da Costa Rica, segundo os quais o PIB do país caiu 4,5% em 2020 por causa da pandemia, mas a contração do setor de turismo foi de 40,7%.

O turismo foi responsável por 8% do PIB da Costa Rica nos anos anteriores à crise do coronavírus.

A nível global, destacou Lizano, as quedas do turismo em 2020 foram entre 68% e 82% em diferentes regiões, causando a perda de 100 a 120 milhões de empregos.

A recuperação vai depender de restrições à mobilidade e contenção do vírus nos países, apontou Lizano.

As autoridades se mostraram otimistas porque as novas tendências do turismo mundial favorecem modalidades que a Costa Rica promove há décadas, como o ecoturismo e o turismo de aventura.

